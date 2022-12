David Arquette recuerda cómo fue el cambio de sexo de su hermano

El actor David Arquette sabe por lo que está pasando la familia de Bruce Jenner porque en su propia familia su hermano Robert decidió cambiarse de sexo en 2007, pasando desde entonces a llamarse Alexis. El intérprete es consciente de que es difícil la adaptación también para los que rodean a la persona que cambia de género, pero está convencido de que hay que hacer cualquier cosa para ayudarles en el duro proceso.

"Es una cosa muy personal, especialmente estando en el foco de atención mediática. Debe de ser muy difícil para todo el mundo. Él parece muy dulce, bueno, ella... Para ser sinceros, esta pequeña metedura de pata que acabo de tener es una de las cosas más difíciles, llamar a mi hermano 'hermana' ahora... Pero hay que hacer lo que sea por hacerles sentir cómodos", aseguró a 'Acces Hollywood'.

El intérprete aprendió a "crecer y aceptar" la situación de su hermana: "Es tu familia, lidias con todo tipo de cosas".

David -padre de Coco (10) junto a su exmujer Courteney Cox y de Charlie West (11 meses) junto a su actual mujer Christina McLarty- agradece la nueva actitud que está adoptando la sociedad en cuanto a la comunidad transexual.

"Me gusta la nueva era de nuestra sociedad, en la que estamos aceptando más y entiendo la diversidad, y esto hace que nuestro mundo sea más colorido. Mientras no seas una persona terrible, no hagas daño a la gente, mejor para ti", añadió.