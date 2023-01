Daniel Radcliffe tiene una vida 'ridículamente mundana'

Al actor Daniel Radcliffe siempre le sorprende ver en la prensa titulares sobre él y su novia Erin Darke porque cuando salen no hacen nada interesante.

"Siempre hacemos cosas ridículamente mundanas. Nunca me pillan haciendo nada interesante, así que el titular tendría que ser algo como: "¡Han comprado una esterilla de yoga!", contó a la revista Marie Claire.

A pesar de que Daniel lleva más años que su novia siendo famoso, ella lleva mucho mejor que él ser el centro de la atención mediática.

"Ella lidia con la atención de manera brillante, lo cual es un alivio. Me molesta más a mí de lo que le molesta a ella", añadió.

Por norma general, Daniel intenta no leer noticias sobre él en Internet porque consiguen entristecerle, pero a veces cae en la tentación.

"A veces paso por una fase poco sana en la que leo mucho [sobre mí]. Y luego paso por otras fases, como en la que estoy ahora mismo, en la que estoy contento y no lo hago, y generalmente eso me hace más feliz. Siempre me pregunto por qué vuelvo a hacerlo. Normalmente suele empezar con algo como esto, haciendo una entrevista y acabo algo preocupado. Así que la encuentro y pienso: "Vamos a ver qué ha escrito esta persona". Entro a leerla y dice algo horrible sobre mí y me pongo en plan: "¿Por qué me hago esto a mí mismo? Es una estupidez y no debería hacerlo"".

