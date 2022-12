Daniel Radcliffe revela su pasión culinaria más calórica

El popular actor Daniel Radcliffe es un auténtico fan de los Fool"s Gold -sándwiches famosos tanto por sus grasientos y calóricos componentes como por la pasión que sentía por ellos la leyenda de la música Elvis Presley- y no entiende cómo solo él y otro miembro del equipo de la película "Amigos de más" se atrevían a comerlo en el set de rodaje.

"El Fool"s Gold era increíble. Para aquellos que no lo sepan, es un gran sándwich con mucha mantequilla de cacahuete, mermelada y bacon. Está delicioso. Obviamente hicieron algunos en el set como parte del montaje y no entiendo por qué, pero otro chico y yo estábamos entusiasmados con probarlo mientras que el resto de la gente no quería. Eran muy sanos y, francamente, cobardes. Todo el mundo debería haberlo probado. Estaba buenísimo", comentó en una entrevista facilitada a BANG Showbiz a raíz de la puesta a la venta del DVD y Blu-ray del filme.

Publicidad

Precisamente este manjar es el que le permite a su personaje, Wallace, estrechar lazos con su buena amiga Chantry (Zoe Kazan), de la que Daniel solo tiene buenas palabras.

"Necesitábamos a alguien que, además de ser muy agradable y divertida, fuera muy, muy lista, porque su personaje lo es. Y Zoe es una de las personas más listas que he conocido, y olvida lo de actor o actriz, es una de las más brillantes. Eso hizo que trabajar con ella fuera realmente fácil, porque responde a todo cuanto le pongas por delante".