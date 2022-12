Daniel Radcliffe se considera 'más sexy' que Harry Potter

El actor Daniel Radcliffe -famoso por interpretar al joven mago Harry Potter- se considera a sí mismo más sexy que el personaje de ficción que le lanzó a la fama, por lo que no entendió bien la reacción de sorpresa generalizada cuando se hizo con el papel protagonista en la cinta romántica 'Amigos de más'.

"¿Puedes decirme qué es tan sorprendente? Me viste crecer como un niño vestido con la túnica del colegio, pero yo tengo un lado más sexy que eso", declaró el actor a la revista Marie Claire.

Pero Radcliffe no solo se considera un hombre sexy, sino también un romántico en toda regla capaz de tener grandes gestos con su chica, la actriz Erin Darke, a pesar de que a veces él mismo estropea sus propias sorpresas.

"Una vez estaba planeando coger un avión y plantarme en Nueva York para sorprenderla, pero yo mismo arruiné mi propia sorpresa la noche anterior. Estaba hablando con ella por teléfono y había tenido un día horrible, estaba de mal humor y quería hacerle olvidar todo aquello. Sin pensarlo le dije: '¿Sabes qué? Mañana estaré ahí, vamos a vernos'", contó el actor.

Aunque Daniel sepa entregarse a las personas que quiere a fondo, siempre está alerta ante quienes puedan acercarse a él por otros motivos y no tiene ningún inconveniente en defenderse de cualquiera.

"Tengo un detector muy desarrollado que me ayuda a darme cuenta de si alguien se acerca a mí por razones equivocadas. Soy amable, pero no me dejo engañar. Mis padres me enseñaron a cuidar bien de mí mismo. Si alguien está siendo un cretino, es fácil deshacerme de él".

Con BangShowbiz