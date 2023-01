Daniel Craig se siente 'demasiado viejo' para interpretar a James Bond

El actor Daniel Craig , que está a punto de estrenar su cuarta película como James Bond, 'SPECTRE', está convencido de que físicamente solo será capaz de interpretar al agente 007 en una ocasión más tal y como estipula su contrato antes de abandonar el personaje.

"Bond ya es viejo, tiene 47 años. Seguirá adelante tanto tiempo como pueda, que me temo que no será demasiado. Estoy contratado para una cinta más, lo cual me parece justo, pero no voy a hacer ninguna predicción de futuro", afirmó Daniel a la revista HELLO!

Aunque el intérprete no descarta la posibilidad de que se realice un remake de alguno de los clásicos de Bond, él no estaría dispuesto a participar en un proyecto de ese tipo.

"No creo que hiciera un remake. Creo que se podría hacer porque esas películas están basadas en los libros, donde hay muchos ángulos y personajes que explorar. Pero no conmigo, soy demasiado viejo", añadió.

A Daniel cada vez le cuesta más ponerse en forma para meterse en la piel del agente británico debido a su edad.

"No es nada especial, el entrenamiento habitual, matarme a hacer ejercicio. No hay ningún método secreto involucrado, solo el trabajo duro al que estoy acostumbrado. Cada vez es más difícil, lo admito, pero así es la vida".

Por: Bang Showbiz