Damon Albarn siempre trabaja en varios proyectos a la vez

El que fuera compositor, vocalista y líder de la emblemática banda Blur, Damon Albarn, llevaba una buena temporada compaginando la producción de nuevas canciones para Gorillaz, la formación alternativa que fundó en el año 2000, con varias iniciativas relacionadas tanto con su reciente debut en solitario -el disco 'Everyday Robots'- como con el pequeño idilio que vive actualmente con el mundo de las artes escénicas.

Ese ritmo infernal de trabajo explica a día de hoy que el músico británico no acabe de aclararse sobre el destino y las fechas en las que verán la luz las nuevas creaciones que salen de su estudio, principalmente porque a lo largo del día es capaz de trabajar simultáneamente en los muchos y variados proyectos que tiene sobre la mesa sin entender muy bien cuáles son sus prioridades.

"Hay veces en las que me pongo a escribir o a producir sin saber exactamente dónde van a ir a parar esos resultados, si van a ser para mi próximo trabajo personal, para algún nuevo lanzamiento de Gorillaz o para cualquiera de las muchas propuestas que manejo en estos momentos. No soy una persona muy organizada, a decir verdad, y a veces me dedico en el mismo día a trabajar en todos mis proyectos a la vez", confesó a la revista NME.

Sin embargo, el caos que parece reinar en la vida laboral del extrovertido Damon Albarn al menos pone de manifiesto que sigue siendo uno de los artistas más originales y eclécticos del actual panorama sonoro, ya que es uno de los pocos artistas de su generación capaz de tener en el horizonte el estreno de su primer musical, una nueva aproximación a la electrónica por medio de Gorillaz y, sobre todo, un sinfín de apariciones en los mejores festivales de la temporada veraniega.

"Tengo tantas canciones grabadas en mis ordenadores, que ahora solo me queda empezar a organizarlas por temas y hacer los arreglos necesarios para que tengan coherencia en sus respectivos álbumes. Estoy muy ilusionado ante el estreno de mi primer musical, pero tampoco me olvido de que Gorillaz tiene que regresar algún día y de que yo mismo necesito seguir apostando por mi carrera en solitario, con la que puedo ofrecer una visión más introspectiva de lo que me rodea", apuntó el cantante.