Damian Lewis reniega de su vida en Hollywood

Aunque el actor inglés Damian Lewis ha protagonizado dos de las series más legendarias que se han producido en la industria de Hollywood, 'Banda de hermanos' y actualmente 'Homeland', el intérprete que ha llegado a provocar confusiones en la opinión pública por su perfecto acento norteamericano ya no quiere saber nada de la meca del cine, lo que explica que haya tomado la firme decisión de abandonar su domicilio en Los Ángeles para reinstalarse en Londres.

"Sinceramente, llegó un momento en el que sentía que no podía vivir ni un día más en Hollywood. Necesitaba volver a mi ciudad [el artista tiene su casa en Tufnell Park, Londres] y reencontrarme de nuevo con mi pasión por el teatro. Me gustaría seguir teniendo papeles en el cine estadounidense, por supuesto, pero ya no estoy dispuesto a comprometerme a hacer películas comerciales sobre alienígenas que se pegan al culo de las personas y acaban explotando, como ocurrió la última vez", confesó el afamado intérprete a la edición global del New York Times.

Publicidad

El elegante artista no puede disimular el rechazo que le provoca la frivolidad y el culto a la imagen que suele atribuirse frecuentemente a la meca del cine, ya que son dos elementos que el actor no duda en vincular con la escena hollywoodiense por experiencia propia.

Como extranjero que ha vivido buena parte de su carrera cinematográfica en Los Ángeles, Damian Lewis asegura tener un criterio lo suficientemente desarrollado para decantarse ahora por la escena teatral londinense y, sobre todo, para animar a algunos de sus colegas ingleses a que no se muevan de Europa.

"El problema no han sido las películas que me han ofrecido, sino el concepto en sí mismo y una cultura popular que le da tanta importancia a la imagen y a temas que no deberían ser relevantes. De verdad que no quiero echar mano de clichés y estereotipos, pero si he decidido volver a casa ha sido por la experiencia personal que me ha dejado vivir en Los Ángeles", aseveró el popular intérprete, antes de insistir en que su futuro profesional está más cerca del centro de Londres que de la televisión estadounidense.

"Yo recomendaría a muchos de los compañeros que estudiaban conmigo en la escuela de drama, y que soñaban con triunfar en Hollywood, que no se ilusionen tanto. Ahora mismo, a mí me encantaría volver a interpretar las obras de Shakespeare en el West End y adentrarme de lleno en el teatro clásico de mi ciudad", explicó el actor en la misma entrevista, quizá antes de percatarse de que el West End londinense ha sido invadido últimamente por todo tipo de franquicias musicales llegadas de la otra orilla del Atlántico.