Daisy Lowe se niega a vivir en su época

Alguien debería decirle a Daisy Lowe que no es bueno vivir en el pasado, sobre todo cuando ni siquiera lo has vivido. A la modelo se le mezclaron un poco las fechas a la hora de vestirse para un paseo por Notting Hill (Londres), mezclando elementos hippies como sus gafas con un look propiamente punky. Eso sí, como buena fashion victim, quiso rematar con un bolso de Chanel un conjunto que habría hecho replantearse a la propia Coco la conveniencia de diseñar el famoso modelo 2.55.