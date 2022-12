Cuando eres mexicana es más largo el camino hasta alcanzar la cumbre: Salma Hayek

Aunque Salma Hayek siempre se ha sentido muy orgullosa de sus raíces mexicanas y libanesas reconoce que en los inicios de su carrera hizo que le resultara más difícil hacerse un hueco en Hollywood.

"Vengo de México, cariño. Cuando eres mexicana y árabe en Estados Unidos... digamos que es un largo camino hasta alcanzar la cumbre", confiesa al Evening Standard la intérprete, que no ha olvidado la falta de representación latina que había en la meca del cine cuando ella desembarcó allí: "No había nadie cuando yo llegué, y ahora hay muchos más de los nuestros".

En la actualidad Salma reside en Europa a caballo entre París y Londres junto a su marido, el empresario francés François-Henri Pinault, y su hija Valentina (7) y, aunque no tiene problema desenvolviéndose en inglés, el idioma natal de su pareja todavía se le resiste.

"En Londres he encontrado una escuela maravillosa [para Valentina] y me encanta. No sé si nos vamos a quedar allí o no, pero ha supuesto una gran aventura. Estoy muy feliz. Tengo muchos amigos en Londres y hablo inglés mucho mejor que francés", confiesa.

Así que al marido de la actriz no le ha quedado otro remedio que aprender español para comunicarse con la familia de Salma.

"Es muy interesante, porque mi familia habla solo español. La de François, solo francés. El único inglés que Valentina escuchó en casa fue el mío y el de François. Y si mi acento es malo no te quiero decir el de él. Pero cuando intenta hablar a los abuelitos en inglés, mi madre en seguida le dice eso de 'mija, en español'. Con mi familia hasta François habla en español", explicaba Salma en una entrevista al periódico El País.