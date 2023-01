¿Cuáles son las preferencias sexuales del actor Fernando Carrillo?

Fernando Carrillo ha sido blanco de críticas y comentarios negativos acerca de sus preferencias sexuales. Ya que muchos creen que las fotografías que publica en sus redes sociales indican que él es gay. Mira lo que dijo sobre el tema:

“Amo a la comunidad y los apoyo, como a todas las minorías. Mujeres, musulmanes, negros, etc. A la comunidad LGBT que me ha dado amor, comprensión, ha consumido lo que lanzó al mercado, me dan audiencia, me aman con pasión. Cómo no los voy a amar. Me han nombrado rey de la comunidad gay de la comunidad más grande, que es de México”.

Actualmente Fernando tiene varios proyectos en producciones mexicanas y también está haciendo la temporada de teatro de '¿Por qué los hombres aman a las cabronas?’, donde comparte escenario con Sara Corrales.

Gracias a esa obra, el venezolano aspira venir a Colombia y compartir con sus seguidores. Dice que ama a las colombianas y por eso al país le dice ‘Bizcocholandia’.

Además, el actor nos confirmó de qué edad le gustan: “Estoy esperando una reina entre 25 y 35 que se va a sacar la lotería”.

