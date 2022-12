Cristiano Ronaldo muestra su gusto por los calzoncillos rosas

El jugador Cristiano Ronaldo hace gala del mismo carácter atrevido que despliega sobre el terreno de juego a la hora de elegir su closet, y especialmente su ropa interior, ya que pocos hombres presumirían con la misma seguridad que él de su pasión por los calzoncillos de color rosa o rojo, una preferencia que ahora intentará extender entre sus aficionados incluyéndolos en la nueva colección de su marca CR7.

"Me encantan los colores brillantes y la ropa interior es una gran manera para experimentar con distintos colores. El fucsia o el rojo de la nueva línea y los estampados llamativos le dan un toque muy de primavera verano. ¡Me gusta asegurarme de que la colección llama la atención! Estoy muy orgulloso de ella", explica el delantero del Real Madrid en la página web de su marca CR7.

La faceta como diseñador de Cristiano sin duda le traerá recuerdos agridulces, teniendo en cuenta que una de las mayores aficionadas a utilizar su ropa interior era su exnovia, la modelo rusa Irina Shayk, con quien puso punto final a su relación a finales del mes de diciembre.

"Me roba los calzoncillos todo el tiempo. Un día ella no estaba en casa y al abrir su armario había un montón de calzoncillos CR7. Me parece muy gracioso", explicaba divertido el futbolista a la revista Vogue cuando aún estaban juntos.

Por: Bang ShowBiz