Courtney Love: 'Soy una estrella del rock gracias a mis amigos gais'

La cantante Courtney Love agradece a sus amigos homosexuales la ayuda que siempre le han prestado a la hora de tener una buena presencia en público y a vestirse de acuerdo con los cánones establecidos en el universo de la música rock.

"Cuando era pequeña, me comportaba como una especie de 'mariquita' presumida porque esa era la forma que tenía de aprender a vestirme correctamente, a ser extrovertida y a socializar con los demás. Pero también diría que fue [el músico] Julian Cope quien me enseñó mucho sobre estética y buenas maneras cuando viví en Liverpool, y eso que él no era gay. Más importante aún, creo que empecé a demostrar que tenía madera de estrella cuando me rodeaba todo el tiempo de 'drag queens' y absorbía todas las enseñanzas que me ofrecían sobre moda, tendencias y sobre cómo ser una auténtica roquera. Tengo grandes recuerdos de mis años en Liverpool", confesó la intérprete a la revista Gay Times.

La que fuera esposa del malogrado Kurt Cobain -líder del grupo de música grunge Nirvana- intuye que se ha convertido en un icono para la comunidad homosexual por su afán de superación y por haber sido capaz de reinventarse en infinidad de ocasiones durante los últimos 20 años.

"Creo que es por mi supervivencia, me imagino, porque nunca me he rendido cuando he tenido que enfrentarme a las muchas dificultades de la vida, aunque también puede ser por mi habilidad para reinventarme exitosamente cada vez que lo necesito. Puedo sentirme como una mier** por las mañanas, pero al final siempre acabo metamorfoseándome y resurgiendo de las cenizas. También he hecho muchas cosas que otras personas no tendrían el valor de hacer. Me he transformado, he sido estrella de cine, me he lanzado a cometer todo tipo de locuras. He tenido grandes subidas, bajadas enormes, he aterrizado. Creo que son todas esas vivencias las que me han dado carácter y sabiduría en todo este tiempo", añadió.