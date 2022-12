Courtney Love no olvida a Kurt Cobain

La artista estadounidense Courtney Love -que estuvo casada con el malogrado Kurt Cobain desde 1992 hasta que se suicidó el 5 de abril de 1994- insiste en que 20 años después del fallecimiento del cantante de Nirvana todavía piensa en él "cada día".

"La muerte de Kurt fue el mayor bajón de mi vida. Lo conmemoro de una forma privada que no quiero compartir con el mundo, es algo solo mío. Me sigue poniendo triste lo que ocurrió, pienso en ello cada día. En el aniversario de su muerte, libro una batalla. Canto y rezo por él", reveló a la revista NME.

Courtney no estaba segura de querer celebrar el aniversario de su muerte, ya que ve más sentido al hecho de celebrar el día de su nacimiento.

"No me gusta el mensaje que se envía al celebrar un día así. Preferiría celebrar su cumpleaños que el día de su muerte, pero la gente tiende a celebrar siempre el aniversario del fallecimiento. Incluso con Elvis [Presley] y [John] Lennon, supongo que es una tradición en el mundo del rock and roll", añadió.