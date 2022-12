Courteney Cox ve imposible reunir al elenco de 'Friends'

La actriz Courteney Cox guarda muy buenos recuerdos del personaje de Monica Geller con el que saltó a la fama gracias a la serie de televisión 'Friends', pese a lo cual no ve probable que el elenco vuelva a reunirse para retomar la serie ya que, en su experiencia, coordinar las agendas de los seis actores para celebrar una simple reunión social resulta imposible.

"Déjame explicarte algo. Hay seis 'amigos' y he intentado juntarlos a todos para celebrar una cena del antiguo reparto durante diez años. ¡Y nunca sucede! Consigo que vengan las chicas, puede que incluso Matthew Perry. La última vez Matt LeBlanc canceló su asistencia en el último minuto, y [David] Schwimmer vive aquí [en Nueva york]. Así que no va a suceder", explicó la actriz durante su visita al programa de David Letterman ante la inevitable pregunta de si los protagonistas de la serie planeaban reunirse para volver a la pequeña pantalla.

De hecho, Courteney tiende a evitar hablar del tema ya que está cansada de tener que discutir el mismo asunto en cada una de sus apariciones públicas y de que sus respuestas terminen siempre por meterla en "problemas".

"[Me cansa] únicamente porque respondo: 'Sí, me encantaría hacerlo'. Y después comienzan a llamar a todos y cada uno de los miembros del reparto para decirles: '¡Courteney quiere hacerlo!'. Y es entonces cuando me meto en líos. Es algo que simplemente no va a suceder", añadió.

Más allá de las dificultades derivadas de los compromisos profesionales de cada actor, la intérprete tiene claro que no quedan muchas opciones abiertas para retomar la historia si todo el elenco decidiese volver a reunirse tras el final de la serie, que puso punto y final a diez años de emisión en 2004.

"Rodamos todos los capítulos en un plató que era el apartamento de Mónica. Así que, ¿cómo lo íbamos a hacer ahora?", concluyó.