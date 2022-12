Courteney Cox se casará este año con su novio roquero

Sin duda, el hecho de que su romance comenzara como una bonita amistad ha ayudado a que la relación entre la actriz Courteney Cox (49) y el músico Johnny McDaid (37) evolucione rápidamente, hasta el punto de que los más allegados de la pareja esperan el anuncio inminente de su compromiso ya que los dos llevan tiempo hablando sobre la posibilidad de pasar por el altar.

"Johnny tiene claro que quiere casarse con Courteney. Además se lleva muy bien con su hija, así que hace tiempo que ambos comenzaron a comentar la idea de casarse, y lo cierto es que todo el mundo piensa que es algo que va a suceder antes o después", aseguró una fuente a la sección Page Six del periódico New York Post.

Por el momento, el líder del grupo Snow Patrol ya ha conseguido la aprobación de todos los amigos de la intérprete -madre de una niña de 9 años, Coco, junto a su exmarido David Arquette-, que se han mostrado encantados ante la idea de que Courteney vuelva a disfrutar de una merecida estabilidad sentimental.

"Los dos se conocieron a través de Ed Sheeran, que es amigo de Jennifer Aniston. Todos los amigos de Courteney adoran a Johnny, lo que no deja de ser maravilloso, porque la verdad es que a Jennifer no le gustaba demasiado David Arquette para su amiga", añadió.

Lo cierto es que la compenetración de los dos enamorados va más allá del plano sentimental ya que Courteney recurre siempre a su novio para pedirle consejo en su nueva faceta como directora de cine, en la que Johnny ha acabado por convertirse en su mayor apoyo.

"No podría ser más feliz... Johnny me apoya en todos los aspectos, me inspira en el plano creativo, y siempre ha creído en mi película. Y no únicamente porque yo le guste, aunque claro, eso también puede haber ayudado", confesó entre risas la recién estrenada cineasta durante la presentación en el Festival de Tribeca de su primer largometraje, 'Just Before I Go'.

Pero Courteney no es la única que se deshizo en halagos hacia su pareja durante la velada, porque su orgulloso enamorado no dejó pasar la oportunidad de alabar su talento y profesionalidad.

"Entiende de música y arte. Conoce perfectamente cómo debe construirse cada escena de una película, cómo debe escribirse el diálogo para que funcione... Y lo mejor de todo es que es capaz de conjugar todos esos factores en su mente para, después, hacer una película que haga reír o llorar a la gente", declaró Johnny.