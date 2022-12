Conozca la forma por la cual jamás rompería una relación Ricky Martin

Aunque los detalles sobre el final de la relación de Ricky Martin y Carlos González Abella en diciembre de 2013 permanecieron en el ámbito estrictamente personal, lo que es seguro es que el cantante portorriqueño no le puso punto final empleando un método tan impersonal y popular como el de enviar un mensaje de texto, ya que él siempre ha preferido lidiar con una situación tan delicada cara a cara.

"Nunca es fácil decir adiós y más cuando la otra persona es buena y tú la quieres y compartisteis buenas experiencias. El 'no eres tú, soy yo' ya no se puede usar. Hay que ser sincero, decir: 'No te estoy dando el cien por cien de lo que tú mereces'. Ahora la gente manda un mensaje y ya termina. Uno en esta vida siempre quiere seguir siendo amigo, ¡la vida da muchas vueltas!", aseguró el portorriqueño al portal People en Español, reconociendo también que manejar una separación de la manera más correcta no evita el dolor de decir adiós: "Siempre es doloroso".

Por el momento no forma parte de los planes de Ricky rehacer su vida sentimental, prefiriendo centrarse en su nuevo disco, 'A Quien Quiera Escuchar', y en sus gemelos Valentino y Matteo (6).

"Ser padre es mi papel favorito. Ellos siempre están conmigo. No puedo separarme de ellos más de dos días y eso me mete en problemas con mis padres porque me dicen: '¿Por qué no te vas de gira y los dejas aquí?'. Pero no puedo. Es maravilloso, me mantienen con los pies en la tierra, me dan paz y cada decisión que tomo está basada en ellos", declaraba el cantante a Access Hollywood.

Bang Showbiz.