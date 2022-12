Conozca cómo logró Katy Perry el éxito en el show del Super Bowl

La cantante Katy Perry está convencida de que durante su actuación del fin de semana pasado en la Super Bowl recibió un mensaje divino que le confirmaba que sus plegarias habían sido escuchadas, lo que le dio la seguridad necesaria para sacar adelante su espectacular actuación.

"Estaba rezando y recibí un mensaje de Dios, me dijo: 'Tú tienes esto y yo te tengo a ti'. Y de repente, cuando estaba subida en el león un hombre con auriculares con el que nunca había hablado me miró y me dijo: 'Lo tienes'. Entonces me dije a mí misma: ¡Oh, esto es que Dios me está confirmando que puedo hacerlo!", comentó en la alfombra roja de los Grammy a E! News.

Katy también explicó por qué la gente ha pensado que durante su actuación estaba muy relajada. Por lo visto el truco no fue otro que ensayar y ensayar.

"Tuvimos que prepararnos durante un mes entero. Antes de pisar el escenario el pasado domingo para la Super Bowl, ya lo había hecho unas 40 veces antes, así que era como si ya estuviera acostumbrada a ello. Eso es por lo que la gente está diciendo que se me veía muy relajada... Me sobrepreparé, y recé y medité mucho", añadió.

