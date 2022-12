¡Confirmado! Nicki Minaj encontró nueva pareja y es de su mismo medio

La cantante Nicki Minaj ha confirmado los rumores que apuntaban a que se habría comprometido con el rapero Meek Mill -con quien anunció su relación hace apenas dos meses- publicando una fotografía de su impresionante anillo de diamantes en forma de corazón en su cuenta de Instagram este miércoles, después de provocar toda una revolución entre sus fans al compartir en su cuenta de Twitter un emoticono de una alianza junto al mensaje: "Lo anunciaré más tarde".

Las alarmas en torno a un posible compromiso entre Nicki y su novio saltaron este martes, cuando escribió un críptico mensaje en las redes sociales: "Desearía que todas las noches pudiesen ser como esta".

La famosa estrella nunca ha ocultado su deseo de formar una familia junto al hombre perfecto, y para ella casarse antes de convertirse en madre siempre ha sido una condición imprescindible.

"Quiero asegurarme de que lo hago en ese orden. Siempre he pensado lo mismo desde que era pequeña, mi madre me lo inculcó así", revelaba a la revista Complex.

Por su parte, Meek -quien, al igual que Nicki, negó su romance en varias ocasiones después de que se les relacionara sentimentalmente el pasado mes de diciembre- reconocía recientemente haber encontrado a la chica de sus sueños en la cantante.

"Sí, esa es mi chica. Es muy real. Es algo que también le digo a ella. Siempre le digo: 'No me va eso de ir agarrado de la mano, pero por ti, lo haré'. Y ella lo sabe. Es decir, hay cosas que no me van, pero por ciertas personas estás dispuesto a hacerlas, ¿verdad? A día de hoy, pueden fotografiarme haciendo cualquier cosa, como sujetando un paraguas para Nicki, ¿me entiendes? Porque he conseguido a la chica que quería", aseguraba el rapero en la revista XXL.

Bang Showbiz.