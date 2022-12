Con solo 15 años, Chris Brown le regaló a su madre una millonaria casa

Después de firmar su primer contrato discográfico siendo aún un adolescente, el cantante Chris Brown tuvo el bonito detalle de emplear el dinero en comprarle una casa a su madre, Joyce Hawkins.

"Le compré a mi madre una casa valorada en un millón de dólares cuando tenía 15 años", confesó el artista a Us Weekly, desvelando además otro dato poco conocido y bastante sorprendente sobre su persona: "Hace poco fui a la iglesia por primera vez en 15 años, y me encantó. Pero hablo con un pastor dos veces a la semana".

El lado más solidario de Chris no ha desaparecido con el paso de los años, ya que a día de hoy continúa colaborando con distintas organizaciones benéficas de una forma muy peculiar.

"Me encanta pintar murales, pero cuando los termino generalmente dono los beneficios que generan a diferentes obras de caridad", añadió.

Precisamente ha sido en su fe y en su trabajo donde ha encontrado consuelo Chris tras atravesar uno de los años más difíciles de su vida, en el que ha tenido que lidiar con el final de su relación con Karrueche Tran y con la noticia de que se había convertido en padre de una hija, Royalty (14 meses), sumada a la consiguiente batalla legal para hacerse con la custodia de la pequeña.

"Estos últimos meses han sido los más duros. Han sido una llamada de atención, mi corazón se ha roto en pedazos, he arreglado mis mie*das y he perdido a la persona con la que creí que pasaría el resto de mi vida. He pasado de conocer a todo el mundo a relacionarme solo con un puñado de gente y mantenerme en un segundo plano. He aprendido que nadie está realmente ahí para ti como tú crees. El momento en el que te despiertas y te das cuenta de quién co*o eres y de lo afortunado que eres, entonces por fin comprendes que no necesitas a nadie más que a Dios. Y también te das cuenta de todo el tiempo que desperdiciaste en gilipoll**es y en otras personas", afirmó el cantante en su Instagram.