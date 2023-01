Con este emotivo mensaje, Justin Bieber promete ser un 'hombre mejor'

El cantante Justin Bieber ha recorrido un largo camino desde que Scooter Braun le descubriera con tan solo 13 años a través de los vídeos que publicaba en YouTube. De ser el niño mimado de la música pop ha pasado a convertirse en uno de los artistas más exitosos al tiempo que polémicos de la industria por sus problemas con la justicia, sus salidas de tono y su trato cada vez más distante con sus antiguamente adorados 'believers', con quien ya ni accede a sacarse fotos.

Aunque han sido varias las ocasiones en las que ha prometido encarrilar su vida, cumplir los 23 este 1 de marzo parece haberle dado la motivación que necesitaba para cambiar de una vez por todas.

"Es mi cumpleaños y lo único que quiero es ser mejor amigo, mejor hermano, mejor hijo y mejor hombre", escribió el artista en su cuenta de Instagram junto a una foto suya de pequeño.

Justin disfrutó de un día muy especial con sus amigos al aire libre, saltando las dunas con un quad y no en alguna fiesta salvaje de las que acostumbraba a frecuentar en los últimos tiempos, tal y como se encargó de demostrar en sus redes sociales.

"He tomado un poco el aire en mi cumpleaños", aseguró.

Pese a ser relativamente joven, el intérprete de 'Love Yourself' ha tenido muchos encontronazos con la ley, incluida su detención en 2014 por conducir bajo la influencia del alcohol. Tras tocar aparentemente fondo, hace un año reveló que Dios le había mandado una señal advirtiéndole de que había llegado hora de recuperar las riendas de su vida.

"Dios me estaba diciendo algo. No voy a entrar en detalles sobre lo que estaba haciendo ni dónde estaba, pero estaba muy perdido, me levanté un día y sentí que Dios me decía algo", confesó en el programa The Bert Show.

Solo el tiempo dirá si Justin consigue su propósito.

Por: Bang ShowBiz