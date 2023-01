¿Cómo se ve mejor Cara Delevingne: con el cabello largo o rapada?

En los primeros meses del año pasado, Cara Delevingne sorprendió al mundo entero con un nuevo cambio de look que respondía a las exigencias del guion de su última película, 'Life in a Year', en la que daba vida a una paciente de cáncer, de ahí su decisión de raparse la cabeza casi al cero. Como casi todo lo que hace la modelo, su nuevo peinado fue recibido con aplausos y alabanzas por parte de los expertos en moda, lo que demostraba que sus mánagers y agentes se equivocaban completamente cuando le aconsejaron -y casi suplicaron- que no se deshiciera de su larga melena por miedo a que pudiera afectar a sus contratos como imagen de distintas marcas.

En su caso, la modelo reconvertida en actriz reconoce que en un principio sintió cierta reticencia a cortarse el pelo, pero finalmente su decisión resultó ser una de las mejores que ha tomado al ayudarla a sentirse "más libre y fuerte" que nunca antes.

"Algunos dirían que al hacerme mis tatuajes también corrí un riesgo, pero todos tienen un significado muy especial para mí. Y lo mismo sucedía con raparme la cabeza, y la cuestión es que nunca antes me había sentido tan fuerte y liberada al hacer algo que en un principio daba miedo", explica en una entrevista a la revista Grazia.

La inspiración de la joven británica a la hora de atreverse a romper barreras y estereotipos en su vida personal y profesional son algunos de sus ídolos personales -cita a Tilda Swinton, Jennifer Lawrence, Emma Thompson, Reese Witherspoon, Natalie Portman, Angelina Jolie y Meryl Streep entre otras- a quienes quiere emular apostando por proyectos inusuales con los que no se la asociaría en un primer momento.

"Creo que correr riesgos e ir siempre un poco más allá ha supuesto una gran parte de mi vida hasta ahora. No me gusta quedarme en un mismo lugar durante demasiado tiempo. Siempre estoy buscando nuevos desafíos y maneras de mejorar como persona; planteándome nuevas preguntas, buscando la verdad, conectando más a fondo con los demás y intentando repartir tan felicidad como pueda", reflexiona.

Por: Bang Showbiz

