Colin Farrell no sale con mujeres desde hace cuatro años

A pesar de la reputación de mujeriego que el actor Colin Farrell se ha labrado gracias a sus romances con Britney Spears, Angelina Jolie y Lindsay Lohan entre otras muchas mujeres, él insiste en que sus días de donjuan quedaron atrás hace tiempo, ya que en la actualidad su prioridad es cuidar de sus hijos James (11) -fruto de su relación con la modelo canadiense Kim Bordenave- y Henry (5), a quien tuvo con su expareja, la actriz Alicja Bachleda-Curuś.

"Ahora soy un buen chico. No hay ninguna mujer en mi vida. Hace ya cuatro años que no tengo una cita. Es sencillamente algo que no sucede, debido al trabajo, los niños y mi vida en general. Sé que no es lo que la gente espera oír, pero es la verdad", reveló el intérprete a la revista Style.

Además, Colin también atribuye a sus hijos, y especialmente a James -que padece el síndrome de Angelman, una enfermedad genética que se caracteriza por un retraso en el desarrollo y una capacidad lingüística reducida o nula- el mérito de haberle ayudado a superar sus problemas de adicción.

"Cuando tienes niños, las cosas ya no giran en torno a ti, lo cual es un alivio. Giran en torno a crear un mundo mejor y a cómo puedes ayudarles a encontrar su lugar en él. Lo más importante ya no soy 'yo, yo y yo, siempre el mismo bocazas'. Y eso ayuda a eliminar la presión de conseguir estar a la altura de las viejas expectativas", señaló.

Por: Bang Showbiz