Cindy Crawford siente celos de la carrera de Cara Delevingne

Cada vea que echa la vista atrás Cindy Crawford no puede evitar sorprenderse ante el poco control que tenía sobre su propia imagen en los inicios de su carrera sobre las pasarelas, algo que le resulta aún más evidente al compararlo con el que posee la joven modelo británica Cara Delevingne gracias a las redes sociales.

"Con las redes sociales, todas estas chicas tienen la habilidad para construir su propia imagen de una manera que nosotros nunca tuvimos. Incluso en sus inicios, no están tan encasillas por cómo las ven otras personas. Ahí está el ejemplo de Cara, la razón por la que es tan guay es que puede ser ella misma a través de las redes sociales y tener una relación directa con sus fans", explicó Cindy al periódico Evening Standard.

Con su amplia experiencia profesional, el mejor consejo que Cindy puede ofrecer a las aspirantes a maniquís es que se tomen su profesión en serio y den el cien por cien en cada nuevo trabajo.

"Siempre digo que ser modelo es lo que hago, no lo que soy. Es un buen trabajo, y divertido, pero tienes que comportarte como en cualquier otra profesión. Mi consejo es que sean puntuales, que estén preparadas y que escuchen. Esa es la razón por la que he tenido una carrera tan larga. La gente sabía que yo aparecería y daría el cien por cien. No es algo glamuroso, pero esa cualidad en una industria tan voluble era esencial".