Chisme: Justin Bieber se queja del 'acoso' al que es sometido

Aunque no es la primera vez que se encuentra en medio del centro de la tormenta mediática, en esta ocasión Justin Bieber ha respondido a sus cada vez más numerosos detractores, acusándoles de "acosarle" y someter su vida a un "escrutinio" constante, aunque el cantante intenta mantenerse fiel al hombre que su madre siempre quiso que fuera.

La decisión de romper el silencio que mantiene habitualmente frente a las críticas llega después de haber sido acusado de intentar arrebatar el teléfono móvil de una mujer que supuestamente había sacado varias fotos de la estrella juvenil, mientras esta se divertía con sus amigos en el minigolf Sherman Oaks Castle, en Los Ángeles.

Publicidad

Justin ha utilizado el altavoz que le proporciona la plataforma social Twitter para insistir en que nunca intentó robar a nadie, apoyando su versión de los hechos con un vídeo difundido por el portal de noticias TMZ en el que un empleado de la instalación deportiva asegura que el artista nunca agredió físicamente a la mujer.

"Es muy difícil defenderme a mí mismo y defender mi vida privada cada momento del día, y luego tener que escuchar rumores. Pero la verdad nos hará libres (sic)", escribió en su cuenta personal, para luego pedirle a sus numerosos fans que no aceptasen la imagen muchas veces negativa que transmite de él la prensa: "Mi madre me crió para ser educado. Me juzgan, me acosan, y trato de tomar siempre el buen camino. A veces no es fácil, pero continúo intentándolo... Seguiré intentado ser el hombre que mi madre quiere que sea. Amo a la gente y trataré de ser amable incluso ante las injusticias. No creáis los rumores".

Sin duda, Justin intenta ofrecer su cara más amable a sus seguidores después de que en los últimos meses su reputación pública se haya visto seriamente dañada debido a sus problemas con la ley, tras haber sido arrestado por conducir bajo la influencia del alcohol y protagonizar un altercado con el fiscal durante su declaración.

"Gracias a todos los que me apoyan y me ayudan a mejorar cada día. Salgo a divertirme con mis amigos. Soy humano, siento y padezco. Pero tengo la piel dura. Puedo soportarlo. Os quiero (sic)", añadió.

Publicidad

En la actualidad Justin prefiere centrarse en su carrera profesional, para la que tiene planeadas varias colaboraciones nuevas, entre ellas, una con el reputado productor L.A Reid, que adelantó a sus fans en su último tuit en el que incluía una entrevista de ambos junto al mensaje: "Cosas por venir".

Queda por ver cuál es el resultado del último encontronazo con la ley al que se enfrenta el intérprete, ya que la mujer con la que protagonizó el altercado presentó una denuncia contra él ante el departamento de policía de Los Ángeles, alegando que Justin le arrebató su móvil y le gritó repetidamente cuando no fue capaz de desbloquearlo, asustando a su hija de 13 años que hasta entonces era una gran admiradora del joven.

Publicidad

Por el momento las autoridades angelinas no se han pronunciado sobre los hechos.

Bang Showbiz.