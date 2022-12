Charlize Theron no descarta la idea de aumentar la familia

La actriz Charlize Theron tenía muy claro desde el principio que no tendría "solo un hijo" por lo que una vez adoptado su segundo hijo, una niña de nombre August, no descarta la idea de aumentar la familia en un futuro. "Ya veremos", asegura. La intérprete sudafricana, madre también de Jackson (3 años), asegura que ser madre le ha cambiado "en todos los sentidos" y sigue resultándole "muy duro" marcharse y dejar al pequeño en casa.

"[Ser madre me ha cambiado] en todos los sentidos. Para mejor, seguro. Ser madre es increíble. Jackson está fenomenal. Me sigue resultando muy duro salir de casa porque adoro estar con él", aseguró al suplemento Notebook del diario Mirror.

A pesar de su ruptura con Sean Penn, Charlize está pletórica por el momento vital que atraviesa, por eso no le abruma la idea de cumplir 40 años el próximo 7 de agosto.

"Me encanta. Me encanta tener la edad que tengo. No me gustaría volver a mis 20. Solo hay dos cosas que sabemos con seguridad en la vida: que vamos a morir y a envejecer, así que ¿qué podemos hacer? Alguna gente se pone bótox y eso es genial. Yo espero estar bien".