Charlie Sheen les redujo la manutención a sus hijas

Hace unas semanas el actor presentó una solicitud formal ante el juez para reducir las pensiones de manutención que paga a sus ex, Denise Richards -con quien tiene dos hijas, Sam y Lola, de 14 y 13 años- y Brooke Mueller, madre de sus gemelos de 9 Bob y Max, alegando que había sido vetado en las grandes producciones de Hollywood y, en consecuencia, poseía menos de diez millones de dólares a su nombre.

En aquel momento se dio por sentado que el antiguo protagonista de "Two and a Half Men" continuaba pagando 55.000 dólares mensuales a las madres de sus retoños para costear su educación, gastos médicos y otras necesidades básicas, pero unos nuevos documentos legales obtenidos por el portal The Blast han revelado que Denise recibe tan solo 20.000 dólares de su exmarido.

Si bien es cierto que en un principio la pensión de sus pequeñas era igual a la que continúan percibiendo los gemelos, hace dos años la intérprete accedió a reducirla en respuesta a la difícil situación financiera que atravesaba Sheen. Aunque en el pasado la expareja protagonizó más de una batalla legal relacionada con la custodia y el cuidado de sus pequeñas, en esa ocasión Denise decidió que no sería necesario recurrir a los juzgados para solventar la situación.

Queda por ver cómo reaccionará la artista ante las pretensiones del padre de sus hijas de reducir una vez más esa cifra debido a que en la actualidad ganaría menos de 3.000 dólares mensuales. Por otra parte, Denise acaba de fichar por el reality "Real Housewives of Beverly Hills", por lo que muy fácilmente podría acabar gozando de una economía mucho más solvente que la de su ex, pese a que en su momento él fue uno de los actores mejor pagados de la televisión y llegó a embolsarse 1,8 millones por episodio de su famosa comedia.

Por: Bang Showbiz

