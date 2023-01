Charlie Sheen contrata a un nuevo abogado para enfrentar a su exmujer

El actor Charlie Sheen ha contratado a un nuevo abogado para que le represente en la batalla legal que mantiene con su exmujer, Denise Richards, quien le acusa de haberla expulsado a ella y a sus dos hijas en común -Sam (11) y Lola (10)- de su casa, además de afirmar que el intérprete le envió mensajes amenazantes a la pequeña Lola. El nuevo representante legal de la estrella de Hollywood será Mark Kaplan -que anteriormente ya representó a Kevin Federline, exmarido de Britney Spears -, que reemplazará a su anterior abogado, Robert Brandt, después de que este y Charlie tuvieran un desencuentro.

"Hubo una ruptura en la relación abogado-cliente entre Charlie y Robert Brandt. Mark Kaplan le fue recomendado y Charlie decidió contratarle", explica una fuente a Radar Online.

La decisión de Charlie de contratar a un nuevo abogado llega después de que otro de sus representantes, Martin Singer, acusara a Denise de ser una "codiciosa" por querer aumentar la pensión mensual que recibe de su exmarido.

"Llevo más de 20 años representando a Charlie. Patty [Glaser, abogada de Denise] es sola la última en una larga lista de abogados que Denise ha contratado para sacarle todo el dinero posible a Charlie. Este movimiento no tiene nada que ver con [el bienestar de] los niños. Denise está siendo sencillamente una codiciosa. No está satisfecha recibiendo 55.000 dólares al mes libres de impuestos, más de lo que cobra el 99% del mundo. Ahora le está pidiendo a Charlie que le pague más dinero para que pueda comprarse otra casa porque una de siete millones de dólares no es suficiente para ella", aseguraba Singer en un comunicado este mismo mes de enero.

