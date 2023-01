¿Censura? Instagram elimina publicación de Gustavo Bolívar sobre caso de Yuliana Samboni

Gustavo Bolívar anda furioso con los de Instagram. El escritor hizo una publicación el pasado lunes sobre el caso de Rafael Uribe Noguera, a las pocas horas recibió un mensaje de Instagram que decía que su publicación no cumplía con las normas comunitarias. El libretista fue consultado por La Red y manifestó que su mensaje era normal, solo que cuando se refirió al personaje nunca lo mencionó como 'presunto’.

Publicidad

Al día siguiente, publicó un post diciendo que no le importaba si le cerraban la cuenta, pero que no se iba a callar con respecto a este tema. Gustavo puso la queja, pero hasta la publicación de esta nota, no ha recibido respuesta de Instagram.