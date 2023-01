Cardi B confirma su embarazo en 'Saturday Night Live'

Foto: AFP

El secreto peor guardado de la cantante Cardi B ha salido por fin a la luz este sábado durante su participación en el programa 'Saturday Night Live', al que acudió para deleitar al público con una interpretación de los temas 'Bodak Yellow' y 'Be Careful' de su recién estrenado disco 'Invasion of Privacy'. A lo largo de las últimas semanas la rapera había negado en varias ocasiones que estuviera esperando su primer retoño junto a su prometido Offset, exigiendo que la permitieran "engordar en paz" y alegando que no era ningún "animal de zoo" cuya vida pudiera ser observada al minuto.

En su primera actuación de la noche, Cardi optó por un extravagante modelito con plumas en la misma línea que el resto de atuendos que ha lucido en público últimamente y con los que había conseguido ocultar con éxito su silueta, pero de cara a su segundo número musical decidió enfundarse un ajustado vestido blanco que revelaba una más que evidente barriga de embarazada. En los primeros segundos de la canción, la cámara permaneció fijada en el rostro de la artista antes de retroceder y mostrar su nueva figura.

Pese a lo evidente de su estado -el portal TMZ asegura que estaría ya en el séptimo mes de gestación-, Cardi no quiso hacer referencia alguna a la feliz noticia, tal y como por otra parte había adelantado que haría si finalmente resultaba ser cierto que estaba a punto de debutar en la maternidad con su chico, con quien se comprometió el año pasado.

"La gente se enterará en su momento; si llega o no llega... se darán cuenta igualmente de lo que está sucediendo", aseguraba misteriosa en una entrevista reciente al programa de radio Beats 1 Radio, descartando la posibilidad de hacer un anuncio por todo lo alto.

