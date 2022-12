Cara Delevingne no quiere ser un modelo a seguir para sus fans

La modelo británica Cara Delevingne sabe que sus declaraciones y su comportamiento afectan directamente a las personas que siguen su carrera profesional y son fieles fans, como sus más de 2.5 millones de seguidores en Twitter, pero no le gusta que la consideren un ejemplo a seguir.

"Espero que pueda influir en la gente joven y enseñarles que es importante y necesario preservar la individualidad. Puedes admirar a la gente y guiarte por ellos, pero nunca debes imitarles", aseguró a la edición alemana de la revista Vogue.

Cara acaba de comenzar su carrera como actriz y actualmente se la puede ver en el thriller psicológico 'The Face of an Angel', aunque ha participado también en 'Suicide Squad' y 'London Fields'.

Para la británica, la gran diferencia entre ser modelo y actriz es que ahora se da cuenta de que las cámaras la están grabando.

"Siempre quise ser actriz desde que era pequeña. La interpretación y la música, ese era siempre mi plan A, el modelaje fue algo al azar. Como modelo, nunca me percataba particularmente de la cámara. Si eres actor, tienes que poner la cámara lejos de tu mente. Fue algo difícil para mí al principio pero poco a poco me fui acostumbrando", añadió.