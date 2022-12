Cara Delevingne evita a su exnovia Michelle Rodriguez en Cannes

La modelo Cara Delevingne se fue del Hotel du Cap en el que estaba disfrutando de una de las fiestas del festival de cine de Cannes junto a su actual pareja, la cantante St Vincent, cuando se enteró de que su exnovia, la actriz Michelle Rodriguez, con quien terminó su relación de seis meses en junio de 2014, había llegado al lugar porque no era "capaz" de enfrentarse a ella.

" Cara y Michelle no han hablado desde su ruptura y ya no son amigas. Cara estaba con su nueva novia y no se veía capaz de enfrentarse a ningún tipo de situación incómoda. En cuanto oyeron que Michelle había llegado, se marcharon. Cara le dijo a sus amigas que no quería problemas. Se marchó alrededor de la una de la madrugada y se fue a su hotel. Un comportamiento ejemplar", aseguró una fuente al periódico The Sun.

Otra de las estrellas que también se encontraba en esa misma fiesta era el actor Leonardo DiCaprio que, como suele resultar habitual en él, estaba rodeado de mujeres.

"Leo sabe muy bien cómo divertirse. A eso de las cinco de la mañana invitó a todo el mundo a su villa, que comparte con el productor británico Nellee Hooper. Fue un evento regado con alcohol para el que no repararon en gastos", añadió.

