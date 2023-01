"Cantaba en todos los eventos del pueblo": artistas de música popular recuerdan su trayectoria

Tres exponentes de la música popular más queridos en Colombia como lo son Arelys Henao , 'El Charrito Negro' y Luis Alberto Posada se reunieron en la transmisión en vivo de La Red para recordar las anécdotas más significativas de su trayectoria artística y para debatir el porvenir del género, teniendo en cuenta la incursión de una nueva ola de representares.

En diálogo con Caracol Televisión, Arelys Henao, recordada por interpretar canciones como 'Por curarte la heridas' y 'Amor de hospital', rememoró con nostalgia la época en que vivía junto a sus padres en Sabaneta, Antioquia y se dedicaba a vender cassettes, mientras imaginaba algún día producir sus propios temas musicales.

"Yo soñaba algún día con grabar y entonces cantaba en todos los eventos del puedo. Di lora, la que ustedes no se imaginan", comentó la mujer en el Facebook Live, agregando que logró su objetivo aún cuando su progenitor le impedía presentarse en los espectáculos habían en su ciudad. "Mi padre no me dejaba cantar, pero yo me le escapaba. Mi mamá siempre me dejaba ir a cantar", puntualizó.

El inérprete de 'Querete fue un error", por su parte, habló sobre la importancia que tienen como cantantes de trabajar con dedicación y cariño para entregarle a sus seguidores proyectos de calidad que muestren la mejor cara del género. De esta forma, deben ganarse paulatinamente el reconocimiento y disfrutar del proceso.

"Ese afán también de llegar arriba no debe ser, yo creo que uno debe ir escalando, haciendo unos buenos cimientos y esos cimientos es lo que nos sostienen hoy en día", enfatizó.

Por último, Luis Alberto Posada, quien lleva aproximadamente 45 años dedicándose a la música popular, aseguró, al igual que sus compañeros, que no tienen ningún inconveniente en que el género se fusione con otros ritmos, ya que esto les permite a los cantantes darse a conocer a más personas, al mismo tiempo que les ayuda a fortalecer la relación de la audiencia con los temas más representativos en los que han trabajado.

"Es muy bueno para tener uno varias opciones y para tenerlo como un récord en la carrera artística de cada ser humano y de cada artista de música popular", afirmó el hombre en la entrevista.

¡No te pierdas estos y más detalles en el Facebook Live de La Red Caracol!