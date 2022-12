Cameron Diaz no cree necesario exponer su privacidad y se aleja de las redes sociales

La actriz Cameron Diaz, casada con el cantante Benji Madden desde enero tras ocho meses de relación, dejó de usar las redes sociales el pasado año porque las considera "peligrosas" y no entiende cómo la gente puede dar tanta importancia a lo que otras personas desconocidas puedan opinar de su vida.

"Creo que las redes sociales son un experimento loco que han hecho a la sociedad. La gente las utiliza para obtener el reconocimiento de un puñado de desconocidos, eso es peligroso. ¿Qué sentido tiene?", explicaba a la edición británica de la revista Cosmopolitan.

Lo que sí es importante para Cameron es hacer ejercicio y mantener una vida saludable, aunque también le gusta disfrutar de algún capricho de vez en cuando con moderación.

"Estar saludable es una ecuación. Recuerda, no tienes que tomarte la tarta entera, puedes tomarte un trozo. No te prives de cosas. Disfruta. Simplemente cuídate. Si tu ecuación es normalmente 80% buena comida y 20% mala, entonces un pequeño movimiento hacia el centro no te va a afectar en gran medida", añadía la intérprete antes de comentar que la gente debería dejar de poner excusas en cuanto a hacer ejercicio se refiere.

"Simplemente tienes que hacerlo. Una vez te hayas comprometido y estés dispuesto a esforzarte, tu cuerpo dirá: 'Oh, no está bien vivir sin hacer ejercicio'. La gente dice: 'Mi cuerpo rechaza el ejercicio', pero no, es tu mente la que lo rechaza", concluyó.

Por: BangShowbiz