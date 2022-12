Cameron Diaz aboga por que las mujeres tengan más de una pareja

La actriz Cameron Diaz -vinculada sentimentalmente en el pasado a nombres como los de Justin Timberlake y Jared Leto- está convencida de que las mujeres esperan demasiado de los hombres en una relación.

"Por alguna razón, nos involucramos en relaciones sentimentales y esperamos que un hombre entienda todo de nosotras y satisfaga todas nuestras necesidades. Creo que ahí es donde falla todo", señaló la intérprete al periódico Daily Mirror.

Cuando se le pregunta si cree que tener más de una pareja sería la solución, la estrella de 41 años -que interpreta en la película 'No hay dos sin tres' a una mujer que descubre que su novio está casado- no tiene dudas: "¿Por qué no? ¿Qué habría de malo en ello?".

Cameron está soltera en la actualidad, pero tiene muchas amigas con las que satisface sus distintas necesidades, ya que cada una de ellas tiene una personalidad diferente.

"Podemos tener muchas amistades. Con cada una de mis amigas hago cosas totalmente diferentes, incluso tengo distintas conversaciones. A unas nos gustan cosas que a otras no les gustan. Hay diferentes puntos en común con cada una de ellas y cuando quiero hacer algo en particular sé a quién puedo recurrir", añadió.