Calvin Klein compra por 30 millones una 'casa de cristal' en Los Ángeles

El diseñador de moda Calvin Klein ha adquirido una espectacular casa con paredes de cristal por 30 millones de dólares en Los Ángeles, después de decidir poner a la venta su propiedad de Miami.

"Es una caja de cristal en las colinas. No puedo decir que sea la casa de mis sueños, pero es un lugar donde me voy a divertir mucho y al que me puedo escapar", reconoció en el New York Post.

Publicidad

Calvin (72) se enamoró de las vistas desde Hollywood Hills después de pasar largo tiempo escribiendo un libro en casa de la diseñadora Vera Wang, en Trousdale Estates (Beverly Hills, California).

"Nunca antes había visto LA de esa manera. Soy un fanático de las vistas. No se pueden comparar peras con manzanas, pero Miami Beach es un sitio de vacaciones, mientras que LA es donde la gente trabaja, no solo en el mundo del entretenimiento, sino en todos los campos, como el de los gigantes tecnológicos. Es una nueva experiencia", añadió.

Sin embargo, Calvin Klein se ha mostrado desde un principio decidido a no vender su mansión de Miami a cualquiera, ya que le preocupa saber quién va a ocupar su bonita casa de estilo español.

"Quizá parezca una locura, pero no se la pienso vender a cualquiera. Me rompería el corazón. Odio usar el término "único", pero nunca he visto una casa como esa. Quiero vendérsela a alguien capaz de apreciar su estética".

Publicidad

Calvin no sabe cuánto tiempo permanecerá en su nuevo hogar, en cuyos arreglos y remodelación ha intervenido su exmujer Kelly Rector, con quien estuvo casado de 1986 a 2006.

"[Kelly] me conoce mejor que nadie. Me dijo: 'Podemos arreglar la casa, puedes vivir ahí unos años y ver si te gusta'. Y así cada vez. Siempre empiezo diciendo 'esto va a ser temporal', pero esta es la razón por la que llamé a mi primer perfume 'Obsesión'", concluyó el diseñador.