Caitlyn Jenner se siente 'liberada' al mostrarse en público en vestido de baño

Desde que Bruce Jenner decidiera convertirse en Caitlyn una de sus mayores preocupaciones ha sido mostrarse en público en bañador, pero una vez ha conseguido superar sus miedos y hacerlo por primera vez, le ha gustado lo que ha visto y lo ha encontrado liberador.

"Da algo de miedo porque, ya sabes, te estás mostrando a ti misma. En estos momentos no podría estar más nerviosa", asegura Caitlyn en el episodio de esta semana del reality 'I Am Cait' de E!

Sin embargo, cuando supera sus miedos y consigue ponerse bañador, Caitlyn describe la experiencia como una "liberación".

"Bien, lo hice. Me he puesto un traje de baño. He estado nerviosa pero ha sido una liberación. Y he visto mi reflejo en la puerta de cristal y se me veía muy bien", añade.

En el capítulo anterior del reality, el padre de Kylie y Kendall Jenner ya dejó claro las dudas que tenía sobre llevar bañador, aunque sabía que era algo que tenía que hacer.

"Este proceso de transición no ocurre de la noche a la mañana. Hay muchos obstáculos que superar. Cada día es como: '¿Qué tal si te pones traje de baño?'. Ni siquiera puedo pronunciarlo. Es difícil hasta decir 'traje de baño'. Pero lo tengo que conseguir y va a llevar tiempo. No creo que esté lista para eso. Tienes que darte cuenta de que estas chicas hicieron su transición hace años. Yo no sé si estoy lista para exponerme así. A lo mejor más adelante me siento más segura de mí misma pero ahora mismo no me veo haciéndolo", explicaba Caitlyn.