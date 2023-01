Caitlyn Jenner sabe que no se volverá a enamorar

Teniendo en cuenta que su historial amoroso se ve definido por tres matrimonios fallidos y que, en total, cuenta con una prole de 10 hijos más cuatro hijastros del clan Kardashian, no debería resultar sorprendente que Caitlyn Jenner no albergue en estos momentos demasiadas esperanzas en lo que a rehacer su vida sentimental se refiere. No obstante, la que fuera medallista olímpica tampoco parece demasiado preocupada al respecto, ya que ella misma asegura estar demasiado ocupada estos días como para añadir nuevos desafíos y proyectos a su agenda personal.

"Sinceramente, tengo una vida muy ajetreada a día de hoy. Además, me he casado tres veces, tengo 10 hijos y 12 o 13 nietos. Así que no creo que me ocurra. No lo veo en mi futuro", ha explicado quien fuera conocido como Bruce Jenner antes de su transición en conversación con el polémico periodista británico Piers Morgan.

Además de dejar patente que el amor ya no se encuentra entre sus prioridades, la estrella televisiva y ahora activista en defensa de los derechos de la comunidad LGBTQ se encargó de dar toda una lección de decencia y respeto a su interlocutor -que la entrevistó en el marco de su nuevo programa de televisión 'Life Stories- al reprenderle con firmeza después de que este le hiciera una pregunta muy delicada sobre su vida sexual, un tema que Piers quizá no hubiera abordado si su invitada no fuera transexual.

"Creo que estás yendo demasiado lejos porque ese asunto no es de tu incumbencia", le espetó en medio de la conversación, que se emitirá en su totalidad este viernes en el canal de televisión ITV.

Por: Bang Showbiz

