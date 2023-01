Caitlyn Jenner ha 'aprendido mucho' sobre la comunidad transgénero en los últimos meses

La televisiva Caitlyn Jenner admite que sus experiencias personales eran "aisladas" antes de hacer público que en realidad se sentía mujer, lo que le hizo sentirse identificada con los temas planteados en la película 'Tangerine', que recoge la historia de dos mujeres transgénero.

"Para mí la película fue muy educativa. Sinceramente, he aprendido muchísimo... En estos nueve meses desde que me mostré tal como me sentía he aprendido mucho sobre esta comunidad. Estaba totalmente aislada. Obviamente no podía mostrarme tal como era durante muchos años... pero es un proceso de aprendizaje", contó en la proyección de la película en Los Ángeles este lunes.

'Tangerine' -película grabada con un iPhone que sigue los obstáculos a los que se enfrenta una mujer trans negra, como el continuo acoso y ofertas sexuales- es una de las favoritas para los Óscar y Caitlyn cree que es importante que toda la gente que pueda vea la cinta por lo "honesta" que es.

"Estamos en un gran momento en la comunidad trans, pero tenemos que hacer que la situación continúe. Películas como esta son importantes porque se trata de ser sinceros, realmente cuenta lo que está sucediendo en nuestra comunidad".

