Caitlyn Jenner ganará 5 millones de dólares por el reality de su transición a mujer

La transición de Caitlyn Jenner ha causado tanta expectación que E! ha tenido que terminar pagando más de lo previsto por el reality en el que se verá el paso de Bruce Jenner a mujer. Así, según se ha sabido, la exdeportista ha recibido ya 5 millones de dólares por la serie. Tres millones más de lo que inicialmente ofreció por 'I Am Cait', maniobra que tuvo que realizar por miedo a perder los derechos de la serie de ocho capítulos.

"Es la mayor cantidad que ha pagado E! nunca por un reality y el representante de Caitlyn fue implacable en conseguir el acuerdo. En cierto momento las conversaciones entre la cadena y E! se rompieron porque nadie quería pagar más de 2 millones de dólares. Pero el agente de Caitlyn comenzó otras conversaciones informales con otras cadenas y E! volvió a aparecer y a poner los 5 millones de dólares sobre la mesa", contó una fuente a RadarOnline.com.

Desde E! no han confirmado ni negado estas cifras.

"No hacemos comentarios sobre asuntos financieros. Caitlyn compartirá su historia cuando 'I Am Cait' se estrene el 26 de julio", declaró el representante al New York Post.

Sea como fuere, el dinero que recibirá Caitlyn no es nada comparado a los 100 millones firmados por Kris Jenner en su última negociación con E! El nuevo acuerdo incluye cuatro años más de la serie 'Keeping Up With the Kardashians' y sus correspondientes spin-offs. Kris, como agente de sus hijas, distribuirá el dinero entre Kim, Khloé y Kourtney Kardashian, así como Kylie y Kendall Jenner y el novio de Kourtney, Scott Disick.

