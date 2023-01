Caitlyn Jenner decide cancelar su gira de conferencias en Canadá y Estados Unidos

La exdeportista Caitlyn Jenner -conocida como Bruce antes de someterse a una operación de cambio de sexo- tenía previsto ofrecer charlas en Toronto, Vancouver, Denver, San Francisco y Seattle como parte del ciclo 'Unique Lives and Experiences' (Vidas y Experiencias Únicas), pero ha tenido que cancelarlas por problemas de agenda.

"Esas fechas coincidían con otro compromiso laboral", ha explicado su representante a People.

No estaban confirmados los temas que Caitlyn iba a tratar, pero parece que su discurso se iba a llamar 'Up Close and Personal'.

La sala de Toronto (Canadá) en donde iba a comenzar la gira el 22 de febrero aún tenía "muchas" entradas sin vender en el momento de la cancelación aunque los portavoces de la exatleta han querido dejar claro que eso no ha influido en la decisión, según informa el portal TMZ.

Aunque Caitlyn tiene ya mucha experiencia en charlas motivacionales, no pudo reprimir sus nervios al dar un discurso en los ESPY después de recibir el premio Arthur Ash al coraje el pasado mes de julio.

"Leer mi discurso del teleprompter fue un gran reto. Al ser una niña disléxica, mi mayor miedo era estar enfrente de mis compañeros de clase y leer, porque no era muy buena en ello y eso es algo que te pesa toda la vida. Es por eso por lo que todas mis charlas estos años han sido improvisadas. Soy mejor cuando me levanto sabiendo qué voy a decir y diciéndolo", publicó en su web personal.

Por: Bang Showbiz