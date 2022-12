Caitlyn Jenner busca el asesoramiento de los mejores estilistas

La estrella del reality 'Keeping Up with the Kardashians' Caitlyn Jenner -conocida como Bruce Jenner antes de su transición- ha estado siendo asesorada por la estilista de la no menos popular serie 'Sexo en Nueva York', Patricia Field. La gurú de moda podría incluso aparecer en el docureality sobre la vida del ex atleta olímpico, 'I Am Cait'.

"La transformación de Caitlyn ha sido cuidadosamente planeada. Ha estado consultando a varios estilistas desde antes del lanzamiento de su sesión de fotos para Vanity Fair. Patricia ha ayudado con un par de trajes. La actitud de Caitlyn siempre ha sido la de que si va a hacerlo, va a hacerlo bien", reveló una fuente a la edición británica de la revista Grazia.

Además de contar con la inestimable ayuda de Patricia, Caitlyn también ha bebido de los consejos de estilo de los tradicionales estilistas de la familia Kardashian, Monica Rose, Jenke-Ahmed Tailly y Christina Pacelli, que también ayuda a vestir a la actriz transgénero tantas veces elogiada por Caitlyn, Laverne Cox.

"A Caitlyn le encanta cómo Laverne y Christina trabajan conjuntamente para crear un 'look'. Ha estado consultando a gran variedad de estilistas mientras encuentra su estilo"

Aunque 'I Am Cait' se centrará en la transformación de Caitlyn y en el impacto que ha tenido en sus seres queridos, la protagonista tiene mucho interés en que la evolución de su vestuario y estilo también tengan un papel destacado en el programa.

"Caitlyn quiere mostrar el lado divertido de su viaje, así como cubrir un terreno más serio. Ha esperado 65 años para arreglarse, ahora intenta disfrutarlo", concluyó el informante.