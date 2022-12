Bruce Jenner detiene la grabación del documental sobre su transición a mujer

El ex atleta olímpico Bruce Jenner ha puesto freno a la producción del documental que sigue su transformación a mujer por temor a estar con ello "poniendo en peligro" a sus hijos varones.

Aunque algunas fuentes han asegurado al portal TMZ que "hay un 99.9% de posibilidades" de que la docuserie tenga lugar, Bruce no está muy contento con las presiones de los productores del espacio, que quieren que la serie esté lista en mayo, mientras que él considera que no es un "buen momento" para que sus hijos Brody, Brandon y Burt vean determinados aspectos de su vida.

Publicidad

"De ninguna manera saldrá en mayo", añadió un informante.

Hace ya unas semanas se dijo que la serie se podría ver en E! tras la décima temporada del reality de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'.

Sin embargo, el productor ejecutivo de la serie Jeff Jenkins ha negado que vaya a haber una serie centrada en la transformación de Bruce.

"Veremos a Bruce en la décima temporada. Él está en la décima temporada. Está desde el principio y hasta el final. Después de eso no hay, que yo sepa, nada que sea su propia serie", declaró al periódico USA Today.

Publicidad

Lo que sí es más seguro es que podremos ver al marido de Kris Jenner entrevistado en la cadena ABC por Diana Sawyer, a quien contará cómo está siendo su conversión a mujer.