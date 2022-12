Brooklyn Beckham se pone pendiente

La diseñadora Victoria Beckham y su marido, el exfutbolista David Beckham, acompañaron el pasado fin de semana a su hijo Brooklyn (15) al centro comercial Westfield, en Londres, para ayudarle a elegir un pendiente antes de perforarse la oreja.

"No nos pidieron que cerráramos la tienda. Unos cuantos clientes se dieron cuenta de que eran ellos, pero las cosas se mantuvieron tranquilas. Eligieron el pendiente más caro, pero Victoria aconsejó a Brooklyn que optara por un modelo más pequeño para que no resultara demasiado brillante", aseguró al periódico The Sun Joe Parker, gerente de la tienda Claire's, donde el joven estuvo acompañado en todo momento por sus famosos padres y su hermano Romeo (12).

En total, la ex spice Girl -madre también de Cruz (9) y Harper (3)- desembolsó 55 euros (70 dólares) por el nuevo pendiente de su hijo y por la perforación de su oreja, además de 25 euros (30 dólares) por unas extensiones que decidió comprar antes de abandonar la tienda, donde tanto ella como su marido causaron una grata impresión.

"No podía creerme lo que acababa de pasar. Son una familia encantadora", añadió Parker.

Los responsables de la seguridad del centro comercial fueron los encargados de organizar la visita del clan Beckham, que accedió a las instalaciones por separado: mientras Victoria y Romeo utilizaron con toda normalidad la puerta principal, el exfutbolista y Brooklyn prefirieron entrar por una puerta trasera más discreta.