Brad Pitt y Angelina Jolie han disfrutado de unas románticas vacaciones en Vietnam

Los actores Angelina Jolie y Brad Pitt han pasado estos últimos meses en Camboya, donde Angelina dirige 'First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia', película sobre el brutal régimen de los Jemeres Rojos, pero han hecho una pequeña escapada a Vietnam para estar unos días juntos y a solas.

Sin señales de sus seis hijos -Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox y Vivienne- la pareja pasó tres días en el país disfrutando en embarcación privada de la bahía de Halong, haciendo kayak y visitando Hanoi, donde se alojaron en el lujoso hotel Metropole.

Publicidad

"Parecían felices. Iban de la mano, riendo", contó una fuente a la revista PEOPLE.

Aunque los actores no incluyeron a sus hijos en su fugaz escapada, raramente viajan sin su familia lo que les ha llevado en más de una ocasión a pagar el avión a los amigos de sus hijos para que les visiten cuando están lejos de casa.

"Nuestra vida es lo normal para ellos. Como nuestros trabajos nos hacen viajar mucho tienen algo maravilloso que es ser estudiantes del mundo. Tienen recuerdos de estar en Vietnam, o de aquella vez en París o en Calgary. La parte negativa son los amigos, que vayan a dormir a sus casas o los deportes de equipo, que son los desafíos a los que nos hemos tenido que enfrentar. Seguimos haciendo esas cosas, pero tenemos que hacerlo a nuestra manera. Y mamá se lo toma muy en serio, es fantástica. Solemos traer a sus amigos [de nuestros hijos] hasta donde estemos. Y cuando nos establecemos en un sitio sea el tiempo que sea, les apunto a deportes de equipo, porque de verdad quiero que entiendan ese sentimiento de ser parte de un equipo", explicaba Brad a The Telegraph.