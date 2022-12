Brad Pitt y Angelina Jolie enfurecen a los vecinos de la isla de Gozo

La próxima película de Brad Pitt y Angelina Jolie, la primera tras el estreno de 'Sr. y Sra. Smith' en 2005, ha despertado la polémica entre los habitantes de la isla de Gozo (Malta) donde el matrimonio rueda estos días 'By The Sea', a raíz de lo cual una parte de la costa en la que el negocio del buceo es especialmente próspero se ha visto obligado a cerrar, algo que no ha sentado nada bien a sus vecinos.

"Angelina y Brad empezaron a rodar en agosto y por aquel entonces el primer ministro dijo que las bahías permanecerían cerradas durante unos días. Ahora se están planteando permanecer aquí hasta noviembre. La temporada alta va de septiembre a octubre y ellos han cerrado la bahía justo en ese momento, lo cual es bastante dramático para la comunidad de buceadores. Tan solo pedimos compromiso por su parte y a cambio nos ofrecemos a no llevar teléfonos ni cámaras con nosotros", declaró Donna Hayler-Montague, encargada del centro de buceo Burbujas, al diario Daily Mirror.

Publicidad

La cinta es el último proyecto como directora de Angelina (39), quien contrajo matrimonio con Brad (50) el pasado 23 de agosto en una ceremonia privada en el castillo Miraval (Francia), tras lo cual pusieron rumbo a Malta junto a sus hijos Maddox (13), Pax (10), Zahara (9), Shiloh (8) y los mellizos Knox y Vivienne (6) para comenzar a rodar.