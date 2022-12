Brad Pitt y Angelina Jolie celebrarán un cumpleaños austero

Aunque el popular Brad Pitt entró ayer miércoles en la década de los 50, todavía tendrá que esperar un par de días para celebrar tan importante efeméride con sus seres queridos, ya que su pareja Angelina Jolie y sus hijos todavía se encuentran en Sídney por el rodaje en el que está sumida la intérprete estos días.



Según publica la revista Us Weekly, la pareja se reencontrará durante el fin de semana en la ciudad australiana para conmemorar juntos el aniversario del atractivo actor, a través de una pequeña fiesta a la que solo acudirán sus retoños y contadas personas que cuentan con su absoluta confianza. Tan austera será la celebración, que Brad Pitt incluso habría pedido a sus hijos que no se molesten en prepararle ninguna sorpresa de cumpleaños.



“La verdad es que Brad no le está dando demasiada importancia a su 50 cumpleaños, ya que para él no deja de ser un número más que no cambia nada en su vida. Le apetece verse rodeado de familia y amigos para poder brindar con ellos, pero no quiere nada especial y, menos aún, que sus hijos tengan que esforzarse para hacerle un regalo”, indicó a la publicación una fuente cercana a la famosa pareja de Hollywood.



El carismático artista ya había asegurado que el cambio de década no le iba a traer preocupaciones adicionales, y esa actitud podría explicarse tanto por la ingente carga de trabajo que está generando su último proyecto como productor, ‘Fury’, como por las responsabilidades familiares asociadas a su condición de padre de seis niños.



“ Brad lleva unos años consolidando su vida familiar y haciendo una exitosa transición a un papel más maduro en la industria del cine. Se ha dado cuenta de que tiene talento como productor y de que a los 50 años ya es hora de ir explorando esa vía con más frecuencia. Por otro lado, también quiere tener la oportunidad en el futuro próximo de pensar menos en el trabajo para poder centrarse en sus hijos”, añadió el mismo informante.

Fuente: Bang Showbiz