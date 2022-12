Blake Shelton y Miranda Lambert: divorciados pero amigos

Blake Shelton y Miranda Lambert -cuyo divorcio concluyó la semana pasada- desataron rumores de reconciliación después de intercambiar unos divertidos tuits la semana pasada, pero una fuente asegura que los artistas no tienen planes de retomar su relación.

"No fue un plan deliberado para mostrar ningún tipo de frente común. No hay rencores. Quieren continuar como amigos, y eso es solo lo que están haciendo", aseguró una fuente a la revista Us Weekly.

En las interacciones en la red social Blake y Miranda aprovecharon para apoyar a su común amiga, la también cantante Ashley Monroe, con su nuevo trabajo.

"Oye, Miranda ¿te puedes creer que hay gente que no ha comprado el nuevo disco de Ashley Monroe? ¿¿No es chocante??", a lo que la cantante rápidamente contestó: "Blake no puedo [creerlo], ¡¡porque es el mejor trabajo que ha hecho hasta ahora!! ¡Me encanta! Te queremos, Ashley".

Poco después Miranda tuiteó una foto en la que se ve a Blake paseando un carrito de bebé vacío, instantánea al lado de la que escribió: "Lo sabía. ¡Estabas embarazado! Esto se merece unas copas" y su exmarido contestó: JA!!!! Pillado... No solo estaba gordo... Es hora de comenzar a beber...".

La pareja anunció su ruptura la semana pasada pocas horas antes de que se conociera que su divorcio ya había concluido.

"Este no es el futuro que esperábamos. Con el corazón roto comenzamos caminos separados. Somos gente real, con vidas reales, con familias reales, amigos y colegas. Por ello, os pedimos amablemente privacidad y comprensión en un asunto tan íntimo", anunciaba la pareja en un comunicado conjunto.