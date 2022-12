Bill Murray es el mayor fan de Miley Cyrus

El veterano actor Bill Murray se confiesa admirador incondicional de la polémica cantante Miley Cyrus, a quien considera que no se le otorga todo el crédito que merecería por su talento artístico.

"Voy a decir esto oficialmente: Miley Cyrus es buena en lo suyo. Solía pensar que era una cabeza de chorlito más. Pero puede cantar de verdad y fascina a todo el mundo. No quiero escuchar más críticas hacia ella. No sobre Miley, es la mejor", aseguró el intérprete durante su intervención este jueves en la Comic-Con de San Diego, donde se mostró bastante menos amable con el rapero Rick Ross, con quien ha grabado un especial navideño: "Dejaremos lo de las críticas para Rick Ross".

Esta no ha sido la única ocasión en la que Bill ha hablado mal públicamente del rapero, ya que el pasado mes de marzo hizo un llamamiento público para intentar encontrarle después de que le dejara plantado en el rodaje del programa en cuestión.

"Estamos preparando un programa de Navidad y él es amigo de unos amigos, así que pensamos que sería genial que cantara una canción. Así que vino, grabó su canción y eso es lo último que supimos de él. No se presentó para rodar. Si alguien ha visto a un tipo de unos 130 kilos con pinta de que debería haber estado en Nueva York hace dos semanas, que me lo diga. Fue muy divertido, creo que se perdió. Yo no paraba de decirle a todo el mundo: 'Espero que esté muerto, porque si no, está en problemas'", aseguraba Bill en el programa 'Jimmy Kimmel Live!'.

Por: Bang Showbiz