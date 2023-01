Beyoncé destrona a Taylor Swift como la artista mejor pagada del año

Tras un año en que había sido superada por la joven Taylor Swift, la cantante Beyoncé ha recuperado el primer puesto y, por tanto, el trono en la lista de las artistas femeninas mejor pagadas en la lista que cada año elabora la revista especializada Forbes. Y es que por algo se la conoce como Queen B.

El mérito de que la mujer de Jay Z vuelva a ocupar su lugar en lo más alto de la clasificación hay que adjudicárselo a su exitosa gira de conciertos 'Formation World Tour', con la que se ha embolsado 105 millones de dólares, un logro que ni siquiera la británica Adele ha conseguido equiparar con su primer tour mundial desde 2011. En su caso, la intérprete de 'Hello' ha tenido que conformarse con la segunda posición que le ha conseguido sus ganancias de 69 millones.

Publicidad

Taylor Swift ha caído hasta el tercer peldaño de este competitivo ranking al haber ganado 44 millones de dólares -antes de impuestos- en el ejercicio de junio de 2016 a 2017, aunque lo más probable es que la de Nashville vuelva a escalar posiciones de cara a la siguiente edición de la lista ahora que ha regresado por todo lo alto a la industria con su álbum 'Reputation', que ya se ha convertido en el más vendido en lo que llevamos de año.

Mira también: La lista Forbes de las 10 mujeres mejor pagadas de la industria musical

La rentable fórmula financiera en que se han convertido las residencias de distintas artistas en Las Vegas ha permitido que Céline Dion y Jennifer Lopez se repartan la cuarta y quinta posición respectivamente con 42 y 38 millones. En el caso de la diva del Bronx, sus beneficios los obtiene tanto a través de su concierto en la ciudad del pecado como por su participación como jueza en el concurso 'World of Dance', que también produce.

Como dato curioso, la veterana Dolly Parton ha conseguido colarse en el sexto puesto, por delante de la mismísima Rihanna, ahora que ha vuelto con fuerza a la escena pública para presentar su disco infantil 'I Believe in You', cuyos beneficios irán destinado a la organización benéfica de la cantante, que facilita el acceso a los libros a niños sin recursos económicos. Por otra parte, tanto Selena como Lady Gaga se han quedado fuera de la exclusiva clasificación realizada por Forbes, sin importar el éxito de las distintas colaboraciones que ha realizado la primera en el último año o que el lanzamiento del nuevo disco de la segunda, 'Joanne', se produjera el pasado mes de octubre.

Publicidad