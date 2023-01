Benji Madden, marido de Cameron Diaz: 'No podría estar más orgulloso de mi mujer'

El roquero Benji Madden quiso compartir la profunda admiración que siente por su mujer Cameron Diaz -con quien se casó en enero del año pasado- en Instagram, donde le mostró su apoyo incondicional ante el lanzamiento de su nuevo libro 'The Longevity Book' el próximo abril.

"No podría estar más orgulloso de mi fantástica mujer. Se levanta cada mañana con la misión de hacer del mundo un lugar mejor. Siempre me impresiona el valor, la fuerza y la vulnerabilidad que muestra, animando incansablemente a otras mujeres a quererse a sí mismas. Ha sido increíble poder acompañarla en el viaje con su nuevo libro", escribió Benji en la red social junto a una foto de la portada del libro.

Publicidad

La actriz de 43 años aparece sin maquillar en la portada de su libro, una pose natural de la que está muy "orgullosa", ya que pretende cambiar la percepción de las mujeres sobre envejecer.

"¡¡Estoy tan emocionada que no me puedo contener!! Tan pronto la he visto quería compartir con vosotras la portada de 'The Longevity Book'. Estoy muy orgullosa de este libro, y espero llamar al debate acerca del envejecimiento, cómo hacerlo con fuerza, elegancia, salud y sabiduría. También quería agradeceros vuestras bonitas contribuciones, las cuales os mostrarán como parte de la portada más allá de la portada; la perfecta representación de mujeres junto a otras mujeres, como un frente unido, para dar lugar al cambio y provocar el progreso. ¡¡Estoy deseando que el libro llegue a las librerías en abril para que podamos empezar!!", publicó Cameron el pasado viernes en la misma red social.